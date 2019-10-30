На Донбасі оголошено режим "жовтий": у штабі роз'яснили обмеження

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі оголошено режим "жовтий". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що на період дії даного режиму перебування і переміщення громадян України в зоні ООС здійснюється при наявності документів. При цьому щодо них може застосовуватися огляд особистих речей та транспортних засобів.

Військовим і поліції дали спеціальні повноваження

На період дії режиму "жовтий" у зоні ООС військовослужбовцям та правоохоронним органам дали спеціальні повноваження:

застосовувати при крайній необхідності зброю і спецзасоби до людей, які вчинили або вчиняють злочини, а також інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог військових;

перевіряти документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів - затримувати;

проводити огляд громадян, особистих речей, транспортних засобів;

заходити в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, які належать громадянам, а також на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій;

використовувати у службових цілях засоби зв'язку і транспорт, що належать громадянам (за їх згодою).

Для цивільних діють обмеження

Військовослужбовцям при певних умовах дозволяється:

обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів, не допускати їх на окремі ділянки місцевості та об'єкти;

використовувати у службових цілях транспорт, у тому числі спеціальний, що належить підприємствам, установам та організаціям, крім транспорту дипломатичних, консульських представництв і міжнародних організацій.

Для осіб, які не входять до Об'єднаних сил, встановлено наступні обмеження:

в'їзд до району проведення операції;

отримання дозвільних документів, необхідних для в'їзду (перебування) в район проведення операції;

допущення представників органів державної влади;

зберігання, використання та переміщення вогнепальної зброї і патронів;

польоти безпілотних, легкомоторних літальних апаратів і проведення відео- та фотозйомок;

використання радіостанцій в транспорті;

проведення туристичних екскурсій та походів, риболовлі та полювання;

відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості;

обмеження руху транспортних засобів по об'їзних шляхах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика.