ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків, є поранений

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 14 вересня 2021 14:34
На Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків, є поранений Фото: на Донбасі поранений ще один військовий (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції в районі Пісків. В результаті обстрілу поранений український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Повідомляється, що станом на 12:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У районі населеного пункту Піски російські окупаційні війська застосували автоматичний станковий гранатомет. Внаслідок ворожого вогню один український захисник був поранений. Його транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я воїна - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на обстріли українська сторона надала адекватну відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація на Донбасі загострюється, і кількість обстрілів зростає в геометричній прогресії.

Загострення пов'язують з трьома головними факторами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Пески
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку