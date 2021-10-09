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На Донбасі знову обстріли. Бойовики використовують заборонену зброю

Автор: Олександр Білоус

Станом на 11 годину ранку, 9 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики 10 разів за добу, 8 жовтня, порушили режим припинення вогню на Донбасі, при цьому тричі застосувавши заборонене Мінськом озброєння. В результаті обстрілів окупантів один український воїн отримав важке поранення.

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Донбас