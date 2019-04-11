На Донбасі при обстрілах поранено трьох українських військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі при обстрілах поранення отримали ще троє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що напередодні бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Опитного, Пісків, Павлополя, Кам'янки, Широкиного, Авдіївки, Новозванівки і Станиці Луганської.

"Під час обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з ранку 11 квітня противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї військових в районі населеного пункту Водяне. Під час обстрілу один боєць отримав поранення. Втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі з ситуації на Донбасі Мартін Сайдик заявив про необхідність оголошення великоднього перемир'я.

Напередодні російська сторона в Мінську зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп, вимагаючи прямого діалогу з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, а також відмовившись обговорювати звільнення українських полонених.