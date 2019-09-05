На Донбасі обійшлося без втрат

На Донбасі з початку доби 5 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами калібрів озброєння. Крім того, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 5 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Талаковки, поблизу Новогнатовки, двічі неподалік Водяної та поблизу Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме в районі Зайцевого, неподалік Південного, в районі Золотого.

Про поранених або загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 4 вересня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі загинув один український військовий. Бойовики протягом доби 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену мінськими угодами озброєння.

Крім того, в Донецькій області в районі операції Об'єднаних сил прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрожує безпеці цивільного населення Донбасу.