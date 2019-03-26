На Донеччині виявили схованку з боєприпасами

На Донеччині прикордонники виявили схованку з боєприпасами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресс-служби операції Об'єднаних сил у Facebook.

Співробітники відділу контррозвідувальної діяльності та забезпечення власної безпеки УВВБ "Донецько-Луганське" Держприкордонслужби України із залученням фахівців-вибухотехніків обласного ДСНС на Маріупольському напрямку, у безпосередній близькості до лінії розмежування, виявили в землі сховок із боєприпасами.

Після детальної перевірки облаштованого земляного сховку на можливе мінування, правоохоронці дістали зі сховку 7 гранат Ф-1, 3 гранати РГД-5, 1 гранату РГН, 1 постріл ВОГ-25, 557 патронів калібру 5,45 мм та 737 патронів калібру 7,62 мм.

На місце, де виявили небезпечні знахідки, було викликано представників Нацполіції для проведення слідчих дій. Підступи до сховку були ізольовані та перешкоджено доступ до них сторонніми осібами.

Усі знайдені боєприпаси, що могли призначатися для здійснення терористичних актів диверсійно-розвідувальними групами бойовиків, були вилучені представниками Національної поліції. Наразі тривають невідкладні слідчі дії щодо з'ясування всіх обставин правопорушення.

Фото: боєприпаси зі схованки (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 березня у Лисичанську правоохоронці виявили схованку з боєприпасами бойовиків. Вони були вилучені представниками Національної поліції.

Крім того, на Донбасі збили саморобний ударний безпілотник бойовиків. БПЛА був збитий на донецькому напрямку, точне місце інциденту не повідомлялося.