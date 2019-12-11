На Донбасі виявили сучасне військове обладнання Росії

Російська Федерація залучає своє військове обладнання для бойових дій на сході України, зокрема сучасні російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування InformNapalm.

Як повідомляється, на початку грудня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбас та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ Р-330Ж "Житель", модифікацію -934 та РБ-636 "Свет-КУ". Інформація про дане російське обладнання була внесена до звітів СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

Крім того, аналітики InformNapalm порівняли фото, зроблені спостерігачами ОБСЄ та ексклюзивні знімки, що надійшли в редакцію, із вказаними зразками техніки та підтвердили, що на них зафіксовані саме ці російській станції РЕБ.

"Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все рівно виказали їх перебування", - зазначили волонтери.

Нагадаємо, раніше в Генеральному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про те, що на окуповану територію Донбасу прибули російські спецпризначенці для випробування новітніх зразків озброєння. Російські спецпризначенці виконували бойові завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп.