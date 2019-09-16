На Донбасі вночі поранили українського військового

На Донбасі від початку поточної доби у понеділок, 16 вересня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків було поранено одного українського військовослужбовця. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зокрема, станом на 7:00 ранку збройні формування Російської Федерації та її найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Пищевика і неподалік Луганського.

Минулої доби, 15 вересня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил в тому числі із заборонених мінськими угодами калібрів мінометів - 120 мм та 82 мм. Також, обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вогонь противник відкривав поблизу населених пунктів Авдіївка, Новогнатівка, Миколаївка, Водяне, Красногорівка, Лебединське, Пищевик, Мар’їнка.

Також відбулися обстріли тричі поблизу Новолуганського, Зайцевого і Травневого. За минулу добу втрат з нашого боку не було.

Нагадаємо, на Донбасі у суботу, 14 вересня, загинув український військовий.