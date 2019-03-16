На Донбасі за тиждень піротехніки ДСНС знешкодили понад 160 вибухонебезпечних предметів

Працівники ДСНС обстежили 55 гектарів території

В течение недели пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из состава Объединенных сил обезвредили 162 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сообщается, что пиротехники обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 55 гектаров территории в населенных пунктах Крутая Балка, Новгородское и Никифоровка.

"На территории Донецкой фильтровальной станции, шламонакопителя и месторождения тугоплавких глин, пиротехническими подразделениями ГСЧС со склада Объединенных сил обнаружено и обезврежено 162 взрывоопасные предметы", - сообщили в пресс-службе.

Также личным составом ГСЧС на пунктах помощи населению, которые расположены на территории контрольных пунктов въезда-выезда, была оказана помощь 431 лицу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пиротехники ГСЧС уничтожили почти 5 тыс. взрывоопасных предметов с начала года. С начала 2019 года, по состоянию на 13 марта, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины уничтожили 4 тыс. 745 взрывоопасных предметов, в том числе 45 авиационных бомб.