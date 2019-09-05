На Донбасі почали навчання військові з Ростова

На Донбасі російські військові з Ростова почали командно-штабні навчання. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що під час навчань особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки, управління вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони.

"Командування ЗС РФ нарощує рівень оперативної підготовки штабів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ і бойової підготовки підпорядкованих їм підрозділів. Зокрема, під загальним керівництвом штабу південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації - Ростов-на-Дону, РФ), на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях на цьому тижні здійснена низка командно-штабних навчань з певним складом російських окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 4 вересня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинула 1 український військовий.

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій. Зокрема, збройні формування РФ збільшують кількість військової техніки і артилерійських установок.