На Донбасі від початку доби зафіксовано 10 обстрілів

Від початку доби, 17 червня 2019 року, російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, під час обстрілів бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го та 120-го калібрів.

Так, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та великокаліберних кулеметів 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Південного та Новотошківського.

Крім того, ще 5 разів були обстріляні позиції українських військових на Донецькому напрямку. Противник з мінометів, гранатометів різних систем, а також стрілецької зброї відкривав вогонь по українським позиціям поблизу населених пунктів Широкине, Лебединське, Талаківка, Пищевик та Водяне.

"У шести випадках на прицільні ворожі обстріли наші оборонці відкривали вогонь у відповідь. Станом на зараз ситуація цілком контрольована, бойових втрат у лавах наших військ з початку доби немає", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 17 червня 2019

Нагадаємо, минулої доби, 16 червня, бойовики 30 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілу двоє військових зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.