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На Донбасі з початку доби "тиша"

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Донбас, П'ятниця 21 січня 2022 17:09
На Донбасі з початку доби "тиша" Фото: на Донбасі з боку бойовиків обстрілів не зафіксовано (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 21 січня, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 січня, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Також в Луганській області з перетином лінії зіткнення пролетів ворожий безпілотник.

До цього бойовики дві доби зберігали "тишу" на Донбасі.

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