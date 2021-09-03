На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

У п'ятницю, 3 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі додали, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більше 2 гектарів території і передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Також повністю відновили два пошкоджених будинки.
"Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.