На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

У п'ятницю, 3 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС .

"З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі додали, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більше 2 гектарів території і передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів. Також повністю відновили два пошкоджених будинки.

"Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.