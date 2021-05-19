На Донбасі з початку доби зберігається " тиша"

У середу, 19 травня, на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Так, з початку доби не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

При цьому наголошується, що українська сторона СЦКК повідомляє представникам ОБСЄ про всі грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 травня, бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Крім того, в штабі ООС повідомляли, що бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках.

Додамо, що окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу.