На Донбасі зберігався режим тиші протягом доби

На Донбасі протягом доби, 21 січня, дотримувався режим тиші. По позиціях українських захисників не було обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби штабу ООС.

Режим припинення вогню дотримувався протягом минулої доби, 21 січня. Також обстрілів не було і станом на сьогоднішній ранок.

"За минулу добу, 21 січня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі ООС зазначили, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.