ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі зберігався режим тиші протягом доби

Новость на русском →
Україна, Субота 22 січня 2022 07:30
На Донбасі зберігався режим тиші протягом доби Фото: на Донбасі зберігалася тиша протягом доби (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі протягом доби, 21 січня, дотримувався режим тиші. По позиціях українських захисників не було обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби штабу ООС.

Режим припинення вогню дотримувався протягом минулої доби, 21 січня. Також обстрілів не було і станом на сьогоднішній ранок.

"За минулу добу, 21 січня, і на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі ООС зазначили, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що Росія відправляє на Донбас танки та інше озброєння для бойовиків. Поставки озброєння здійснюються залізничним і автомобільним транспортом.

Також повідомлялося, що 20 грудня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали позиції наших військових з гранатометів і мінометів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі