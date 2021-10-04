На Донбасі з початку доби зберігається режим "тиші"

З початку доби 4 жовтня на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Однак бойовики запускали безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

"З початку цього періоду виявлено 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ. У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10 з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі підкреслили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, українські підрозділи продовжують виконувати певні завдання за призначенням.