На Донбасі з початку доби поранено вісім військових ЗСУ

На Донбасі за минулу добу, 13 вересня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, поранено вісім українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції українських військовослужбовців із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС з автоматичних гранатометів, стрілецького та снайперської зброї, ручних протитанкових гранатометів.

Зокрема, бойовики порушили перемир'я поблизу Новотроїцького, Мар'їнки, Талаковки, Авдіївки, Дослідно, Верхньоторецького, Водяного, Пищевика і поблизу Гнутово - з метою нанесення максимального шкоди українським військовим противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один з підвісом для скидання гранатометним пострілів

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілів позицій з мінометів, стрілецької зброї, автоматичних гранатометів.

Так, бойовики обстріляли українських військових в районі Зайцево, Майорска, чотири рази неподалік Новгородського, Новолуганского, біля Хутора Вільного застосували протитанковий ракетний комплекс

З початку поточної доби збройні формування РФ і її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганского з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, за добу, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один військовослужбовець з складу Національної гвардії.