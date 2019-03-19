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Бойовики на Донбасі за день 4 рази обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    19.03.2019 - 18:13
Бойовики на Донбасі за день 4 рази обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає

На Донбасі за день, 19 березня, бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Повідомляється, що протягом поточної доби противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях українських військ. У тому числі - тричі із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Зокрема, бойовики у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" з великокаліберних кулеметів обстріляли позиції ООС в районі населеного пункту Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики в районі населеного пункту Новолуганское застосували міномети калібру 82 мм і ручні протитанкові гранатомети. Крім того, двічі застосували міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю поблизу села Новоолександрівка.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Бойовики на Донбасі за день 4 рази обстріляли позиції ООС

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил 18 березня російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції підрозділів ООС, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями озброєння, один військовий загинув.

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Теми: Новини ООС
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