На Донбасі з початку доби обстрілів не зафіксовано

У середу, 9 лютого, на Донбасі збройні формування Росії жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 лютого, бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі.