На Донбасі з початку доби два порушення "тиші". Військові стріляли у відповідь
У вівторок, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Військові стріляли у відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.
"З початку доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.
У районі населеного пункту залізне проросійські бойовики застосовували станковий протитанковий гранатомет. Біля селища Зайцеве позиції українських військових обстріляли зі стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед українських захисників немає",- уточнили в пресцентрі.
На обстріли з боку противника військові відкривали вогонь у відповідь.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, бойовики закладають міни біля лінії зіткнення на Донбасі.