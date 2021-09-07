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На Донбасі з початку доби два порушення "тиші". Військові стріляли у відповідь

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Донбас, Вівторок 07 вересня 2021 17:47
На Донбасі з початку доби два порушення "тиші". Військові стріляли у відповідь Фото: бойовики на Донбасі два рази обстріляли позиції ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У вівторок, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Військові стріляли у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"З початку доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

У районі населеного пункту залізне проросійські бойовики застосовували станковий протитанковий гранатомет. Біля селища Зайцеве позиції українських військових обстріляли зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає",- уточнили в пресцентрі.

На обстріли з боку противника військові відкривали вогонь у відповідь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони України, бойовики закладають міни біля лінії зіткнення на Донбасі.

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