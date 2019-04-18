На Донбасі з початку доби бойовики тричі порушили режим "тиші", поранений військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли ЗСУ в районі населених пунктів Піски, Світлодарськ, Лозове

На Донбасі бойовики з початку доби 18 квітня три рази порушили режим тиші. В результаті обстрілів поранення отримав український військовий, повідомив представник прес-центру Об'єднаних сил Олексій Жуганов на брифінгу, передає пресс-служба Міноборони.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" позиції наших підрозділів обстріляли бойовики біля населеного пункту Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій в районі населеного пункту Світлодарськ та Лозове. В районі населеного пункту Кримське бойовики обстріляли українських військових з ручних протитанкових гранатометів.

Один український захисник був поранений.

Нагадаємо, бойовики в зоні проведення ООС на Донбасі продовжують створювати перешкоди і відмовляють спостерігачам ОБСЄ в доступі до районів, прилеглих до непідконтрольних українській владі ділянках російсько-українського кордону.

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі квітня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонену озброєння, поранений один український військовий.