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На Донбасі з початку доби бойовики не порушували режим "тиші"

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку доби 14 жовтня на Донбасі зберігається режим припинення вогню. Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

"Українські підрозділи продовжують виконувати певні завдання з відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали військові.

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