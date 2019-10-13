На Донбасі з початку доби бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі бойовики з початку доби сім разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 6 обстрілу поблизу Новолуганского, Світлодарська, Золотого, Південного. Тут бойовики застосували міномети калібру 82-мм гранатомети різних систем, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції у Пєсков.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашого боку не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих постраждали двоє українських військових. Крім того, окупанти з заборонених мінськими угодами мінометів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного.