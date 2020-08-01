На Донбасі з початку суботи не було жодного обстрілу

З початку суботи, 1 серпня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного випадку порушення перемир'я. Обстрілів з боку проросійських бойовиків сьогодні не було.

Про це повідомляє командування ООС.

У штабі наголосили, що українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі та сумлінно виконують свої завдання за призначенням.

"Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - додали в командуванні.

Нагадаємо, 31 липня російсько-окупаційні сили 4 рази порушували перемир'я на Донбасі; ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, Південного та Луганського.

Крім того, за 4 дні перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 100 порушень режиму всеохоплюючого припинення вогню; найменше порушень зафіксували 30 липня.