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На Донбасі з початку дня два обстріли: бойовики били з гранатометів і мінометів

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Донбас, Неділя 30 травня 2021 17:45
На Донбасі з початку дня два обстріли: бойовики били з гранатометів і мінометів Фото: бойовики двічі обстріляли наших військових (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбасі з початку 30 травня зафіксували два обстріли українських позицій з боку окупантів. Вогонь вівся з мінометів, гранатометів, станкових кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Недалеко від населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру, ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з використанням ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Відзначається також, що українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення і передала дані СММ ОБСЄ.

Нагадавши, у районі Донецького аеропорту знову чути вибухи. Спостерігачі ОБСЄ розповіли про порушення на Донбасі за 28 травня.

Раніше повідомлялося, що бойовики стріляють по інфраструктурі на Донбасі з протитанкових ракетних комплексів. Цього ж дня внаслідок обстрілів поранили українського воїна.

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