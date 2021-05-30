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На Донбассе с начала дня два обстрела: боевики били из гранатометов и минометов

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Донбасс, Воскресенье 30 мая 2021 17:45
На Донбассе с начала дня два обстрела: боевики били из гранатометов и минометов Фото: боевики дважды обстреляли наших военных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Донбассе с начала 30 мая зафиксировали два обстрела украинских позиций со стороны оккупантов. Огонь велся из минометов, гранатометов, станковых пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Недалеко от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В этом же направлении оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Отмечается также, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.

Напомним, в районе донецкого аэропорта опять слышны взрывы. Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях на Донбассе за 28 мая.

Ранее сообщалось, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.

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