На Донбассе с начала дня два обстрела: боевики били из гранатометов и минометов
На Донбассе с начала 30 мая зафиксировали два обстрела украинских позиций со стороны оккупантов. Огонь велся из минометов, гранатометов, станковых пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Недалеко от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В этом же направлении оккупационные войска осуществили дистанционное минирование с использованием ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Отмечается также, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения и передала данные СММ ОБСЕ.
Напомним, в районе донецкого аэропорта опять слышны взрывы. Наблюдатели ОБСЕ рассказали о нарушениях на Донбассе за 28 мая.
Ранее сообщалось, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.