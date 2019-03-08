На Донбасі почав діяти новий режим перемир'я

Угода про перемир'я вступила в силу з опівночі 8 березня

С полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, который был согласован подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины. Как информирует РБК-Украина, об этом сказал представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

Как отметил он в комментарии телеканалу "Прямой", украинская сторона сомневается относительно прекращения огня со стороны боевиков, поскольку на видеоконференцию, где завтерджувалась дата мир'я не'явился представитель России.

"Чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ, господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. М'мяч на российской стороне", - сказал Марчук.

Он добавил, что период, на который вводится режим тишины, не определен, но, по словам Марчука, украинская сторона хотела бы, чтобы огонь на Донбассе был прекращен надолго.

Напомним, в.а. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис призвал Российскую Федерацию прекратить насилие на востоке Украины. Макрис отметил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искусственно обостряя конфликт".