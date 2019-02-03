На Донбасі місцевий житель намагався вивезти вибухівку з окупованих територій

Житель Маріуполя намагався вивезти 2 тротилові шашки

Пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что сегодня, 3 февраля, на КПВВ "Гнутово" пограничники обнаружили в автомобиле гражданина спрятанную взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Слободяна в Facebook.

Слободян рассказал, что утром житель Мариуполя выехал на собственном автомобиле к оккупированной территории, а уже после обеда возвращался обратно.

"Во время тщательного осмотра его автомобиля офицеры сектора контрразведки УВВБ Донецко-Луганского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ, которые действуют в районе ООС, обнаружили скрытые под задним сиденьем две тротиловые шашки весом 400 Гр.", - сообщил Слободян.

Водитель был задержан, сейчас происходит первоочередные неотложные следственные действия.

Фото: изъятая взрывчатка (facebook.com/oleh.slobodyan)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе задержали мужчину, который пытался вступить в ряды боевиков. В субботу, 2 февраля, военные из состава Об'объединенных сил заметили неустановленное лицо в тылу своих позиций, которая не реагировала на сигналы распознавания, за что была задержана.