На Донбасі викрили контрафакт алкоголю на 1 млн доларів

У штабі ООС розповіли про викриття схеми виготовлення та реалізації контрафактного алкоголю

Правоохранители Объединенных сил обнаружили в городах Бахмуте и Краматорске Донецкой области контрафактную алкогольную продукцию на сумму более 28 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

"В течение ноября 2018 - января 2019 годов была разоблачена преступная схема противоправного изготовления и дальнейшей реализации на территории разных областей Украины, а также перемещение при содействии в настоящее время не установленных лиц через линию разграничения фальсифицированных алкогольных изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения санкционированных обысков складских помещений в Бахмуте и Краматорске 1 декабря 2019 года были обнаружены и изъяты принадлежности (линия) по розливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий.

"Выявлены 1347 театрапаков емкостью по 10 л каждый (13470 л) готовой продукции - фальсифицированного алкоголя, более 20,5 тонн этилового спирта, свыше 20 тыс. марок акцизного налога Украины и другие принадлежности по изготовлению и упаковке фальсифицированного алкоголя", - уточнили правоохранители.

Согласно сообщению, изъято оборудование и товарно-материальные ценности на общую сумму около 1 млн долларов.

Фото: на месте обыска

Продолжаются следственные мероприятия с целью установления всех причастных лиц, в частности военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов, которые имеют отношение к выявленной преступной схемы и осуществляли ее "крышевание".

Напомним, в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку наркоторговцев, которая занималась контрабандой наркотических веществ в страны Европейского Союза и России.