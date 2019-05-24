На Донбасі госпіталізували із пораненням українського військовго

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ у п'ятницю, 24 травня, отримав поранення український військовий. Його було госпіталізовано, передає РБК-Україна із посилання на прес-центр Міноборони.

Зазначається, що від початку доби станом на 12:00 зафіксовано чотири обстріли. Зокрема, на Луганському напрямку після 8:00 ранку протягом півгодини обстрілювали позиціЇ підрозділів Об’єднаних сил неподалік Майорська.

На Донецькому напрямку активність ворога спостерігалася вночі та під ранок поблизу н.п. Гнутове, Новотроїцьке та Лебединське. Застосовувались автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил з пораненням евакуйований для надання медичної допомоги до військового мобільного госпіталю", - заявили в Міноборони.

Втрати противника в результаті вогню ЗСУ у відповідь уточнюються.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила про отримання додаткових доказів військової присутності Російської Федерації у Донецькій області.