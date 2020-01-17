На Донбасі за рік у бойових діях загинули 132 військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі у бойових діях загинули 132 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що всього протягом 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 отримали важкі поранення. У Луганській області - 31 і 197 відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив структуру військової прокуратури Об'єднаних сил, створивши відділ процесуального керівництва розслідуванням загибелі військових не в бойовій обстановці. Крім того, при Національної поліції Донецької області з'явився окремий слідчий підрозділ для розслідування цих справ.

Водночас в бойовій обстановці українські військові в основному гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів і гранатометів, а також від підривів на мінах.

До цього, місія ООН зафіксувала загибель 3344 мирних жителів на Донбасі по обидві сторони лінії дотику з початку бойових дій у 2014 році.