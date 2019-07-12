На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали травмування

На Донбасі від початку доби 12 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, двоє військових отримали бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме:поблизу населенного пункту Лебединське, поряд Новотроїцького, околиці Водяного, в районі населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Зайцевого, поряд населенного пункту Травневе, околиць Новолуганського, в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом минулої доби, 11 липня, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації загинув один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Ще двоє бійців дістали поранення.