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На Донбасі за день зафіксували два обстріли українських позицій

Донбас, Понеділок 03 серпня 2020 18:36
На Донбасі за день зафіксували два обстріли українських позицій
Фото: українські військові (facebook com pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Провокаційні обстріли були зафіксовані в Донецькій області

Українські військові продовжують дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, однак протягом 3 серпня позиції були двічі обстріляні. Обстріли зафіксовано в районі Південного і Мар'їнки Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що ситуація на Донбасі залишається під контролем. Однак протягом дня сталися два обстріли з боку противника.

"Зокрема, вранці один провокаційний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог звершив біля Південного, а пообіді кілька неточних пострілів зі стрілецької зброї було чути неподалік Мар'їнки", - йдеться в повідомленні.

На інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався в повній мірі. Українські військові не відкривали вогонь у відповідь. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, раніше в РНБО підбили проміжні підсумки режиму припинення вогню на Донбасі і заявили, що за тиждень не було важких обстрілів і бойових втрат.

Після оголошеного перемир'я на Донбасі померли троє військових, але не через бойові дії.

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