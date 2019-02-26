На Донбасі за день поранені троє українських військових

Бойовики 8 разів у вівторок обстріляли українських військових

Боевики за день, 26 февраля, 8 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Отмечено, что пять обстрелов осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Указано, что российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли наши опорные пункты:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;

дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная;

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор свободный.

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе за сутки 25 февраля боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, за день, 25 февраля, боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне ООС.

Добавим, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.