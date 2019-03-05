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На Донбасі за день поранені два українських військових

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 18:14
На Донбасі за день поранені два українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 5 березня 2019 року, отримали поранення два українських військовослужбовця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.

На Донбасі за день поранені два українських військових

Вказано, що протягом поточної доби противник сім разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, при цьому шість разів застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"У результаті обстрілів двоє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

 

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстріляли наші позиції:

  • з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Лебединське;
  • з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Водяне;
  • з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - біля села Широкине;
  • двічі, з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Піски;
  • зі стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позицію підрозділів Об'єднаних сил у районі села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 4 березня 2019 року, загинув український військовослужбовець.

Так, у районі проведення ООС за минулу добу, 4 березня, бойовики застосували міномети для обстрілів двох населених пунктів Донбасу - Зайцеве і Новолуганське.

Як писало РБК-Україна, з початку березня бойовики чотири рази обстріляли цивільне населення на Донбасі в населених пунктах Майське, Новолуганське і Зайцеве.

Бойовики 4 рази обстріляли цивільних на Донбасі з початку березня На Донбасі зафіксовані нові одиниці важкого озброєння бойовиків
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