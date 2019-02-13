На Донбасі за день був поранений один військовий

Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військ

На Донбассе за день, в период с 00:00 до 18:00, боевики обстреляли позиции украинских войск шесть раз, в результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что один раз противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В частности, сегодня днем в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 120 мм - в районе села Водяное, дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь. Также украинские военные были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе поселка Крымское и из крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи населенного пункта Новолуганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный.