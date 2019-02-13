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На Донбасі за день був поранений один військовий

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 18:15
На Донбасі за день був поранений один військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військ

На Донбасі за день, у період з 00:00 до 18:00, бойовики обстріляли позиції українських військ шість разів, в результаті обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що один раз противник застосував заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, сьогодні вдень у смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 120 мм - у районі села Водяне, двічі - із протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Павлопіль. Також українські військові були обстріляні з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

В смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників з гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі селища Кримське і з великокаліберних кулеметів - позиції наших військових поблизу населеного пункту Новолуганське.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На Донбасі за день був поранений один військовий

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 12 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, поранений один український військовий.

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Теми: Новини ООС
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