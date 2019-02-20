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На Донбасі за день поранено українського військового


Бойовики за день 9 разів обстріляли українських військових

Боевики за день, 20 февраля, 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.

Указано, что 8 обстрелов осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял опорные пункты украинских войск:

  • дважды, из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;
  • дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное;
  • из минометов калибра 120 мм - у поселка Широкино;
  • в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций подразделений ООС:

  • из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Екатериновка;
  • дважды, из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Один военнослужащий Объединенных сил ранен. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.

Как писало РБК-Украина, Порошенко допускает, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины.

Добавим, на Донбассе за сутки 19 февраля были ранены трое украинских военных.

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