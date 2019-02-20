На Донбасі за день поранено українського військового

Бойовики за день 9 разів обстріляли українських військових
Боевики за день, 20 февраля, 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра ООС.
Указано, что 8 обстрелов осуществили с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял опорные пункты украинских войск:
При этом в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций подразделений ООС:
"Один военнослужащий Объединенных сил ранен. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств.
Как писало РБК-Украина, Порошенко допускает, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины.
Добавим, на Донбассе за сутки 19 февраля были ранены трое украинских военных.