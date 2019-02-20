На Донбасі за день поранено українського військового

Бойовики за день 9 разів обстріляли українських військових
Бойовики за день, 20 лютого, 9 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.
Вказано, що 8 обстрілів здійснили із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв опорні пункти українських військ:
При цьому у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій підрозділів ООС:
"Один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений. Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповіли противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - поінформували в прес-центрі.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.
Як писало РБК-Україна, Порошенко допускає, що Російська Федерація почне повномасштабну війну проти України.
Додамо, на Донбасі за добу 19 лютого було поранено троє українських військових.