На Донбасі за день поранено українського військового

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за день 9 разів обстріляли українських військових

Бойовики за день, 20 лютого, 9 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

Вказано, що 8 обстрілів здійснили із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями з витратою 101 міна калібрів 120 і 82 мм.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв опорні пункти українських військ:

двічі, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Лебединське;

двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Водяне;

з мінометів калібру 120 мм - біля селища Широкине;

в районі міста Мар'їнка вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер.

При цьому у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій підрозділів ООС:

з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу села Катеринівка;

двічі, з мінометів 120-го та 82-го калібру, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Хутір Вільний.

"Один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений. Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, відповіли противнику зі штатного озброєння, яке не заборонене мінськими угодами. Втрати противника уточнюються", - поінформували в прес-центрі.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко в ході свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств.

Як писало РБК-Україна, Порошенко допускає, що Російська Федерація почне повномасштабну війну проти України.

Додамо, на Донбасі за добу 19 лютого було поранено троє українських військових.