На Донбасі за день поранений 1 український військовий

Бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових
Бойовики за день, 27 лютого, 7 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.
Як повідомляється, 4 рази бойовики застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
"Також по позиціях наших захисників 4 рази було виконано пуски керованих ракет. Зафіксовано діяльність снайпера противника", - йдеться у повідомленні.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 4 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах:
Окрім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв наші позиції.
"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - повідомили в прес-центрі ООС.
Нагадаємо, вранці 26 лютого патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Золотому-5.
Також повідомлялося, що на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків від початку доби в середу, 27 лютого, один український військовий отримав поранення. Відзначається, що противник від початку поточної доби двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".