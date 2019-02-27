На Донбасі за день поранений 1 український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових

Бойовики за день, 27 лютого, 7 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, 4 рази бойовики застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"Також по позиціях наших захисників 4 рази було виконано пуски керованих ракет. Зафіксовано діяльність снайпера противника", - йдеться у повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 4 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах:

з мінометів калібру 120 мм та двічі з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне;

з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів - біля населеного пункту Чермалик;

зі стрілецької та снайперської зброї - поблизу села Гнутове.

Окрім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв наші позиції.

"В результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - повідомили в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, вранці 26 лютого патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Золотому-5.

Також повідомлялося, що на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків від початку доби в середу, 27 лютого, один український військовий отримав поранення. Відзначається, що противник від початку поточної доби двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".