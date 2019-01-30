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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 18:35
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бойовики застосовували заборонену мінськими домовленостями озброєння

На Донбасі протягом поточної доби, з 00:00 до 18:00, бойовики три рази обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. У смузі дій оперативно-тактичної угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кряківка з мінометів калібру 82 мм і з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї поблизу хутора Вільного.

Також в смузі дій оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики обстріляли позиції наших захисників з гранатометів в районі населеного пункту Павлопіль.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 29 січня російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, ні один український військовий не постраждав.

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі минулу добу, 28 січня, обійшлися без втрат серед українських військових.

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Теми: Новини ООС
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