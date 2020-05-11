На Донбасі бойовики випустили понад 90 мін, четверо військових поранені

На Донбасі 10 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили свою активність", - зазначили у штабі ООС.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Авдіївки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російські найманці п’ять разів відкривали вогонь. Тут ворог загалом випустив 41 міну з мінометів 120-го та 82-го калібрів та застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів по захисниках Оріхового із заборонених мінськими угодами озброєнь. Загалом бойовики використали 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 54 міни 120-го і 82-го калібрів. Окрім цього ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли тричі - з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє - бойове травмування.

За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 9 травня проросійські бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів українські військові не постраждали. При цьому підрозділи Об'єднаних сил ліквідували одного бойовика та ще 4 поранили.

Також РБК-Україна писало, що 9 травня окупаційні сили з гранатометів різних систем обстріляли околиці Трьохізбенки. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки. Мирні жителі не постраждали.