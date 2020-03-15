На Донбасі бойовики випустили понад 50 мін, український військовий дістав поранення

Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення Богданівка-Петрівське
На Донбасі, 14 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.
Зазначається, що бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:
Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
Окрім цього, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
"Вчора, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі ООС.
З початку цієї доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населеного пункту Піски було зафіксовано один обстріл - зі станкового протитанкового гранатомета здійснено 6 пострілів.
Також один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського. Бойовики вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - зазначили у штабі.
За поточну добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Його госпіталізували і надали медичну допомогу.
Нагадаємо, 13 березня на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранення дістав один український військовий.
Також РБК-Україна писало, що 13 березня окупанти здійснили провокативні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петрівського та Богданівки. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.