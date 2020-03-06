На Донбасі бойовики випустили майже 40 мін, поранені троє українських військових

На Донбасі 5 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано один обстріл поблизу населеного пункту Авдіївка. Там бойовики з міномета калібру 82 мм випустили 7 мін, здійснили 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев’ять обстрілів позицій ЗСУ:

двічі поруч з Зайцевим - з 82-мм мінометів випустили 13 мін, а також вели обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 10 мін;

чотири рази в районі населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм випустили 4 снаряди, з мінометів калібру 120 мм - 7 мін та 2 міни із 82-мм міномета;

поблизу Новозванівки - з протитанкового ракетного комплексу;

поруч з Луганським - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, а також бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Окрім цього, упродовж минулої доби противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали - з нашого боку режим тиші було дотримано", - зазначили у штабі.

Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовці Об’єднаних сил отримали бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, 4 березня бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші". В результаті обстрілу четверо військових отримали поранення.

Крім того, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.