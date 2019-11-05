На Донбасі бойовики вербують на службу громадян колишніх радянських республік, - ГУР

На окупованих територіях Донецької і Луганської області бойовики активізували заходи по вербуванню на військову службу громадян в обмін на російські паспорти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що на військову службу вербують громадян з колишніх радянських республік та осіб без громадянства з інших країн. В ГУР відзначають, що багато хто із зазначених осіб мають кримінальне минуле.

"Протягом жовтня на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях збільшилася кількість таких осіб, які прибули з неконтрольованих України ділянок кордону з намірами скористатися спрощеною процедурою для отримання громадянства РФ", - повідомили в українській розвідці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу населеного пункту Золоте-5 постраждав 16-річний підліток. Як повідомили в ОБСЄ, інцидент стався в кінці вересня на окупованій території Донбасу. Підліток отримав поранення зі стрілецької зброї під час урочистостей з нагоди дня села.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу, 4 листопада, на Донбасі бойовики 20 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.