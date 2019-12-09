На Донбасі бойовики збільшують вогневі позиції на передовій, - ГУР

На Донбасі командування російських окупаційних військ посилює позиції на передовій. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, бойовики проводять інтенсивні роботи по вдосконаленню фортифікаційного обладнання передових позицій, зокрема, обладнуються нові вогневі позиції.

"Противник нарощує мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв. Для виконання завдань щодо встановлення додаткових мінних полів сформовані спеціальні групи з числа військовослужбовців окупаційних військ, попередньо пройшли підготовку в навчальних центрах на території РФ", - повідомили в українській розвідці.

Також повідомляється, що у зв'язку з неузгодженими діями при мінування територій серед бойовиків зросла кількість випадків загибелі.

"При цьому ці втрати супротивник намагається виправдати діяльністю так званих "українських диверсійних груп" і обстрілом з боку підрозділів Об'єднаних сил", - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, на Донбасі бойовики сім разів порушували режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає.

Також РБК-Україна писало, що Українська економіка втратила від 50 до 150 млрд доларів в результаті російської агресії. При цьому в Криму і на Донбасі знаходиться українська нерухомість на суму близько 85 млрд гривень.