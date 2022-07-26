На Донбасі бойовики досі тримають у полоні членів місії ОБСЄ, - глава СММ

Вони виконували свої обов'язки на найвищому рівні професіоналізму, відданості та неупередженості надаючи об'єктивну інформацію, вкрай важливу для безпеки та гуманітарної ситуації в Україні, зазначила виконуюча обов'язки голови СММ ОБСЄ.

"Я рішуче засуджую необґрунтовані заяви і сфабриковані звинувачення проти наших місцевих членів місії, а також вимагаю негайного звільнення наших співробітників, позбавлених волі в непідконтрольних уряду районах, в Донецьку і Луганську", – сказала вона.

Вона додала, що ОБСЄ робила кроки по залученню всіх можливих каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх посадових осіб ОБСЄ.

Нагадаємо, свою роботу в Україні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розпочала у 2014 році. В кінці березня через позицію РФ чинний мандат місії не був продовжений.

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