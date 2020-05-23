На Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші", поранений військовий

Сьогодні, 23 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий був поранений.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що окупанти застосували під час обстрілу заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперська і стрілецьку зброю.

"На всі випадки агресивних дій російських найманців підрозділу Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив обстріл по околиці Кам'янки, поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке і у Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Майорська і недалеко від населеного пункту Сизе, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Верхньоторецького на Донбасі снайпер поранив українського військового.

Крім того, за минулу добу бойовики 12 разів порушували тишу на Донбасі, поранивши українського військового.