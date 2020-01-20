На Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

У понеділок, 20 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Два ворожих обстрілу по українських позиціях були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме поблизу населеного пункту Павлопіль і поруч з Мар'їнкою.

Крім того, п'ять ворожих обстрілу було зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу Травневого, поруч з Луганським, три рази недалеко від населеного пункту Оріхове.

"Сьогодні, 20 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 січня в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Противник 11 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм мінометів.

Крім того, 18 січня в результаті обстрілу на Донбасі загинув один український військовий і 10 отримали поранення.