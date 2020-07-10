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На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових

Донбас, Україна, П'ятниця 10 липня 2020 18:13
На Донбасі бойовики поранили трьох українських військових
Фото: евакуація пораненого (mil.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Військових доставили до лікарень та надали медичну допомогу

Протягом дня російські найманці на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє українських військових.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики атакували позиції сил ООС на підступах до Причепилівки, неподалік Хутору Вільний та Оріхового, а також біля Новотошківського та Новолуганського. Обстріли велися зі 120-мм і 82-х мм мінометів та гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські найманці обстріляли передмістя Авдіївки, територію неподалік Водяного і поблизу Невельського. Використовувалися автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

"За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів", - повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил відповіли на усі вогневі дії противника. Втрати бойовиків уточнюються. На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим дотримувався режим "Тиша".

Нагадаємо, сьогодні в результаті мінометного обстрілу поблизу Новолуганського осколкові поранення отримали двоє українських військових.

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